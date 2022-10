Ibiporã confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) atualizou os números da varíola dos macacos na terça-feira (11). Em todo o Paraná, foram registrados 16 novos casos, sendo um em Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina. É o primeiro registro no município que possui pouco mais de 55 mil habitantes.





As outras cidades em que houve novos registros são Curitiba (9), Campo Largo (2), Lapa (1), Piraquara (1), São José dos Pinhais (1) e Cascavel (1). Até o momento, o Estado soma 243 diagnósticos positivos da doença e outros 109 são considerados suspeitos. Dentre os casos confirmados, 228 são homens e 15 são mulheres, e a faixa etária da maioria dos casos confirmados é dos 20 aos 39 anos.

Na 17ª RS (Regional de Saúde), que abrange Londrina e Região Metropolitana, já são 11 casos confirmados da doença, sendo 10 em Londrina e uma em Ibiporã, que ainda investiga outros quatro casos suspeitos. Curitiba, na 2ª RS, soma o maior número de confirmados, com 172 registros.





A varíola dos macacos é uma doença viral e a proximidade é fator necessário para o contágio. Sendo assim, a doença ocorre quando o indivíduo tem contato muito próximo e direto com um animal infectado (acredita-se que os roedores sejam o principal reservatório animal para os humanos) ou com outros indivíduos infectados por meio das secreções das lesões de pele e mucosas ou gotículas do sistema respiratório.