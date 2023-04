INC promove Simpósio de Nutrição e Gastronomia Hospitalar

Desde a sua fundação, há 20 anos, o Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) sempre demonstrou uma preocupação com a dieta hospitalar, para que fosse uma aliada na recuperação dos pacientes. Para afastar a fama de que “hospital serve comida ruim”, o INC levou a humanização para dentro da cozinha e tornou o cardápio, servido para pacientes e funcionários, um dos pontos fortes da instituição. Isso foi possível graças ao trabalho permanente de aprimorar o preparo dos alimentos para combinar as prescrições do médico e qualidade nutricional com refeições atrativas e saborosas. E foi assim que o hospital encontrou o caminho certo para oferecer uma comida afetiva na gastronomia hospitalar.







Os bons frutos colhidos deste trabalho, da experiência de preparar e servir 15 mil refeições, por mês, e do atendimento das diferentes necessidades dos pacientes, levaram o INC a promover o Simpósio de Nutrição e Gastronomia Hospitalar, evento que ganhará a sua segunda edição, nesta quinta-feira (13). O simpósio será realizado na sede do hospital, no Campo Comprido, e terá entrada gratuita. “Fomos pioneiros, em 2019, quando realizamos a primeira edição do simpósio. O INC preza pela qualidade e humanização do atendimento, em todos os aspectos. Mesmo sendo algo trivial, entendemos que uma simples refeição pode oferecer um momento de conforto para quem passa por uma situação de fragilidade, como um paciente internado”, explica Regina Montibeller, diretora administrativa do Hospital INC.

