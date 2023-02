Índice de infestação do Aedes aegypti em 6,1% deixa Ibiporâ em estado de alerta

A secretaria municipal de Saúde Leiliane de Jesus ressalta a importância do cuidado e atenção nesta temática. “Precisamos ter consciência que a dengue é extremamente perigosa, pode trazer risco a vida ou causar sérios problemas de saúde. Temos que pensar em dengue, chikungunya e zika vírus o ano todo, mas, principalmente, nesse período chuvoso, que é o clima propício para proliferação do mosquito”, alertou.

- Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;

- Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação;

- Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários;

- Limpar as calhas;

- Recolher e acondicionar o lixo do quintal;

- Deixar as lixeiras bem tampadas;

O LIRAa determina as ações que serão adotadas e os bairros onde há probabilidade de casos de dengue, classificados em baixo, médio e alto risco, conforme o número de focos do mosquito.

O primeiro Levantamento do LIRAa (Índice Rápido para o Aedes aegypti) de 2023, realizado em Ibiporã, indicou alta infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O resultado de 6,1%, não satisfatório, coloca o município em alto risco.

Ações de combate à dengue





Foram vistoriados 1345 imóveis definidos pelo programa do LIRAa, sorteados aleatoriamente, e foram encontrados focos positivos em vários pontos do município. Praticamente três a cada quatro focos (74,8%) foram localizados dentro das residências, nos quintais e interior das casas - vale lembrar que os principais focos estão em vasos/frascos com água, pratos, garrafas, geladeiras, bebedouros, lixos (recipientes plásticos, garrafas, latas), sucatas em pátios e ferro velhos, entulho e restos de construção.





As ações de prevenção e combate à dengue são exercidas efetivamente pelos Agentes de Combate à Endemias. que fazem o mutirão de orientação e limpeza nos bairros, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras.





Estão sendo visitados e orientados os moradores dos bairros Jamil Sacca, Miguel Petri, Afonso Sarábia, Said Mustapha, Agenor Barduco, Kaluana e Azaleia, com previsão de retira dos materiais pelo mutirão a partir do dia 22 de fevereiro.