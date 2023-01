Londrina abre inscrições para concurso da Saúde nesta terça-feira

A Prefeitura de Londrina abre nesta terça-feira (3), a partir das 8h, as inscrições para o concurso público que visa preencher 41 vagas na área da saúde.





Os interessados poderão confirmar a participação até o dia 31 de janeiro, no site da Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br/), entidade que tem sede em Paranavaí (Noroeste) e organiza as provas. As taxas variam de R$ 33 a R$ 252, dependendo do cargo.



Publicidade

Publicidade





São ofertadas dez vagas para agentes comunitários de saúde; três de técnicos de saúde na função de assistência de enfermagem em Saúde da Família e Atenção Domiciliar; duas para médico plantonista nos serviços de medicina em anestesia; uma em medicina geral; cinco de pediatria; duas de ginecologia e quatro de ortopedia.





Também serão contratados dois educadores físicos; um enfermeiro; um farmacêutico; cinco médicos em saúde da família; um psicólogo e quatro veterinários.

Publicidade





A estimativa da secretaria municipal de Recursos Humanos é de receber aproximadamente sete mil inscrições.





“Como é um concurso para 13 cargos, cada cargo tem uma expectativa diferente. Para aqueles que têm nível de escolaridade mais baixo, como fundamental, estimamos cerca de três mil inscrições. À medida que o nível de exigência sobe, esses cargos têm menos procura”, explicou Julliana Faggion Bellusci, responsável pela pasta.

Publicidade





Os profissionais irão recompor o quadro da secretaria municipal de Saúde, principalmente para ocupar a vaga dos trabalhadores que se aposentaram nos últimos os anos.





Os pediatras, por exemplo, irão preencher as escalas do PAI (Pronto Atendimento Infantil). Os salários vão de R$ 2.248,85, para agente comunitário, a R$ 12.906,88, no caso dos médicos. As oportunidades são para pessoas com nível fundamental, médio e superior.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.