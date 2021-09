Londrina abre mais de 5 mil vagas para 3ª dose da vacina anti Covid-19

A Prefeitura de Londrina liberou, na manhã desta terça-feira (28), o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para 5.200 pessoas de diversos grupos.

A maior parte das doses será voltada à aplicação da 3ª dose (de reforço) para os idosos e pessoas imunossuprimidas, que são aquelas que possuem algum tipo de deficiência imunológica.



A Secretaria de Saúde esclarece que todos idosos que vão completar 180 dias da aplicação da segunda dose até o próximo domingo (3 de outubro) tiveram seus cadastros liberados.





Os imunossuprimidos que completarem 28 dias da aplicação da segunda dose nesta data (3 de outubro) também foram liberados para agendar.



Quem também tiveram seus cadastros validados são os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades que apresentaram a documentação comprobatória. Eles já podem agendar a imunização.





As agendas estão disponíveis no site da Prefeitura, até o próximo domingo (3), com 20 mil vagas para atender a demanda de 1ª, 2ª e 3ª doses. Londrina também está vacinando a população geral com 18 anos ou mais.







O agendamento está liberado nas seis salas de vacinação contra a Covid-19 disponibilizadas: Centro de Imunização da Zona Norte e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni. Nesta semana, todos os locais atenderão todos os dias, inclusive no sábado (2) e domingo (3), das 7h às 19h.