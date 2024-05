Londrina amplia vacinação contra a gripe para público em geral e terá UBSs abertas no sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina amplia a vacinação contra a gripe para o público em geral. Para alcançar um maior número de pessoas, três UBSs (Unidades Básicas de Saúde) vão funcionar neste sábado (4), das 8h às 18h, exclusivamente para a vacinação contra a gripe. Serão a UBS Armindo Guazzi, na região leste, UBS Alvorada na região oeste e a UBS Guanabara, na região centro-sul de Londrina.





A vacina estará disponível para toda a população maior de seis meses de idade. Sem a necessidade de agendamento, o atendimento será por livre demanda. Quem comparecer às unidades de saúde precisará apresentar documento pessoal e carteira de vacinação. E a partir de segunda-feira (6), o imunizante estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Pessoas que apresentam reação alérgica à proteína do ovo deve informar antes da aplicação, e quem estiver com sintomas gripais deve aguardar a recuperação para ser imunizado.

O secretário de Saúde, Felippe Machado, enfatiza a importância da vacinação neste momento que antecede períodos de temperaturas mais baixas em Londrina. “Nós fazemos um alerta e um apelo, para que a população busque as unidades de saúde. Se não puder ir no sábado, que procure durante a semana, pois é muito importante que nós consigamos vacinar e proteger a população contra os vírus respiratórios agora, antes da chegada do inverno e do frio”, afirmou.