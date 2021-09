Com os 248 casos confirmados registrados neste sábado (11), Londrina atingiu 78.327 diagnósticos positivos do novo coronavírus. As informações são da secretaria municipal de Saúde, e foram divulgadas às 17h37. Não houve mortes neste dia.

Continua depois da publicidade





Dos 743 casos ativos da doença, 616 estão em isolamento domiciliar e 127 internados, 51 deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Continua depois da publicidade





Há 267 curados, que agora são 75.562.