Londrina confirma duas mortes por Influenza H3N2; Paraná já contabiliza 1.516 casos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirmou nesta sexta-feira (21) mais 203 casos e oito mortes em decorrência da H3N2 no Paraná. Agora, o Estado soma 1.516 confirmações e 48 mortes em 201 municípios.

Os diagnósticos estão sendo monitorados e contabilizados desde dezembro do ano passado, quando a doença começou a circular no Estado. Os óbitos divulgados nesta data referem-se a quatro mulheres e quatro homens, com idades que variam de 78 a 94 anos.

Londrina registra a morte de dois homens, um de 60 e outro de 73 anos.





“Contamos com a colaboração da população para manter os cuidados como uso de máscaras, lavagem das mãos, distanciamento social e vacinação contra a influenza, mesmo que seja da campanha passada. O imunizante protege contra a maioria das cepas circulantes e aumenta a imunidade”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.