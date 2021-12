Londrina: Intervalo para dose de reforço permanece em 5 meses para gestantes

O secretário municipal de Saúde de Londrina, esclareceu que, de acordo com orientação técnica do Ministério da Saúde, para gestantes e puérperas (que tiveram bebês nos últimos 45 dias), o prazo para tomar e a dose de reforço (terceira dose) contra Covid-19 permanece em cinco meses.

O esclarecimento foi feito na noite de segunda-feira (20).

No mesmo dia, a Saúde havia informado sobre a redução de cinco para quatro meses a aplicação do reforço no município, atendendo recomendação do MS.