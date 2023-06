Londrina passa a aplicar vacinas contra a covid-19 nas UBSs sem agendamento

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), que todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina - nas zonas urbana e rural - irão aplicar doses da vacina contra a covid-19 sem a necessidade de agendamento. A medida passa a valer a partir da manhã desta quinta-feira (29).





"No sábado fizemos um mutirão de vacinação e percebemos que houve um número muito maior de pessoas vacinadas sem a necessidade do agendamento do que durante a semana nas unidades de saúde", explica Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

Publicidade

Publicidade





Segundo Machado, as pessoas serão atendidas por ordem de chegada na UBS, de acordo com as demandas da unidade em questão. "As unidades têm um processo de trabalho e esse processo envolve outras atividades que não somente a vacinação, então a população tem que entender que a dinâmica muda um pouco", aponta.