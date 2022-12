Londrina promove concurso público para contratar 41 profissionais de saúde

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) e da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos), divulgou, nesta segunda-feira (19), o edital do concurso público 212/2022, destinado à contratação de profissionais e formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores da SMS.





Publicado na edição no 4.797 do Jornal Oficial do Município, o edital inclui oportunidades para cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88.

Dentre as 41 vagas disponíveis, 10 são para ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e três contemplam técnicos de saúde na função de assistência de enfermagem em Saúde da Família e Atenção Domiciliar.





Também há oportunidades para médicos plantonistas nos serviços de medicina em anestesia (2), medicina geral (1), pediatria (5), ginecologia (2) e ortopedia (4). Serão contratados, ainda, educadores físicos (2), enfermeiro (1), farmacêutico (1), médico em saúde da família (5), psicólogo (1) e veterinário (4).

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, afirmou que a iniciativa tem o objetivo de contribuir para a recomposição do quadro funcional da SMS, e que mais contratações do que as previstas no edital deverão ser realizadas durante seu período de validade.





“Esse é um concurso que estava sendo muito aguardado não só pela secretaria, mas também pelos profissionais de saúde externos que pretendem ingressar no serviço público, haja vista o longo prazo em que não se realiza concurso para a Saúde. O concurso tem uma validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, e durante esse prazo, nós devemos convocar mais profissionais para compor o quadro da pasta. É um passo importante realizado na administração do prefeito Marcelo Belinati, que visa a contratação de pessoal para a área da Saúde”, salientou.

De acordo com a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, o Município fez um esforço no sentido de publicar o edital ainda em 2022.

“Temos grandes expectativas em relação ao concurso, e pretendemos iniciar o provimento desses cargos da forma mais rápida possível. Durante o período de inscrições, faremos uma live – como sempre fazemos por ocasião dos concursos e processos seletivos da Prefeitura – para fornecer o máximo possível de informações aos candidatos”, frisou.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES





O concurso está sendo organizado pela Fundação Fafipa e os interessados poderão se inscrever das 8h de 3 de janeiro até as 23h59 do dia 31 do mesmo mês, sendo que as taxas de inscrição vão de R$ 33 até R$ 252, a depender do cargo.

Em conformidade com a legislação municipal, poderão solicitar a isenção das taxas de inscrição os servidores públicos municipais, pessoas desempregadas, cidadãos que prestam serviços eleitorais, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, sangue ou leite materno.





O período para fazer a solicitação vai de 3 a 8 de janeiro, e os candidatos deverão fornecer os comprovantes citados pelo edital.

O concurso inclui ainda reserva de vagas para afro-brasileiros e pessoas com deficiência (PcD), e os candidatos deverão informar essas condições no ato de inscrição e seguir os procedimentos indicados no edital para sua confirmação.





APLICAÇÃO DAS PROVAS

Para todos os cargos, o concurso será composto por provas objetivas, cuja aplicação está prevista para o dia 5 de março, seguindo o conteúdo programático que consta do edital.





Além disso, os cargos de nível superior terão provas de títulos, sendo que os documentos deverão ser apresentados eletronicamente, entre 13 e 15 de abril. O resultado preliminar dessa etapa será divulgado em 24 de abril e, após transcorrido o período de recursos, a previsão é que o resultado final seja publicado em 3 de maio.





Os candidatos ao cargo de agente comunitário de saúde também deverão passar por um TAF (Teste de Aptidão Física), programado para ser realizado em 23 de abril, e consistindo em uma corrida de 1.600 metros.





Após a realização de todas as etapas e prazos para recursos, a previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 15 de maio.