Londrina soma quatro mortes por dengue e mais de 2.700 casos desde o início do ano

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (13), o novo relatório epidemiológico atualizado sobre a situação da dengue em Londrina.





Do início do ano até agora, foram confirmados 2.758 casos de dengue, o que confirma a epidemia da doença no município. Ao todo, Londrina soma 17.952 notificações relacionadas à dengue, das quais 12.076 estão em análise e outras 3.118 foram descartadas.



Publicidade

Publicidade





Neste novo boletim, também foi confirmado mais um óbito, somando quatro no total. O relatório também traz os casos de chikungunya. Foram 22 notificações da doença, sendo quatro confirmadas, três descartadas e 15 estão em análise.







Publicidade

Nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, publicou o mapa de incidência dos casos. Segundo a imagem, a Zona Norte de Londrina apresenta o maior número de confirmações de dengue.