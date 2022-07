Londrina tem 10,5 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 até a sexta-feira

A vacinação contra Covid-19 prossegue em Londrina, com 10.500 vagas oferecidas para esta semana, até sexta-feira (22). As doses são aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), tanto da área rural como da área urbana, em adultos e crianças. Para esta segunda-feira (18), ainda há vagas disponíveis nas UBSs do Jardim do Sol e Ouro Branco, que são unidades exclusivas para vacinação.

Para receber o imunizante, é preciso agendar com antecedência pelo Portal da Prefeitura, neste link. Além de dose única, ou primeira e segunda dose, o agendamento é necessário também para receber os reforços.

No dia do atendimento, será necessário apresentar o comprovante de agendamento com o QR Code impresso, documento de identificação com foto, mais a carteira de vacinação onde constem as informações sobre a aplicação das doses anteriores.





Em relação aos reforços, está liberada a terceira dose (ou primeiro reforço), a todos os imunizados com 12 anos de idade ou mais. E a quarta dose (segundo reforço) é aplicada na população com 40 anos ou mais. É necessário cumprir um intervalo de 120 dias, desde a última aplicação de vacina contra Covid-19, para receber as doses de reforço.