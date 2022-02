Londrina tem mais três mortes e 639 novos casos de coronavírus

O boletim da pandemia em Londrina desta sexta-feira (4) registra 639 novos casos confirmados de Covid-19 e mais três óbitos. A escalada de novas infecções começou na primeira semana de janeiro de 2022, após as festas de fim de ano.

As mortes citadas no boletim referem-se a duas pacientes mulheres, de 69 anos e de 99 anos, e um homem de 85 anos, todos com comorbidades, segundo o documento. Assim, Londrina acumula 2.371 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

O município monitora 1.293 casos ativos de Covid-19. Deste total, 1.205 estão em isolamento domiciliar. Outros 88 estão internados, sendo 67 em leitos de enfermarias e 21 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Dos 105.502 casos confirmados desde o início da pandemia, 101.838 pacientes se curaram.