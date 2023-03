Londrina tem quatro mil vagas para vacinação contra a covid-19 nesta semana

A secretaria municipal de Saúde de Londrina abriu quatro mil vagas para vacinação contra a covid-19 até sexta-feira (24), em todas as Unidades Básicas de Saúde.





A Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19 de 2023 iniciou em fevereiro, com a vacina bivalente da Pfizer, priorizando as pessoas que pertencem aos grupos de risco, por terem maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença.

Neste momento, podem receber a dose os seguintes grupos: grávidas; puérperas (período pós-parto até 45 dias); idosos; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência; pessoas institucionalizadas, maiores de 12 anos, bem como os profissionais que trabalham nestas instituições; pessoas imunossuprimidas maiores de 12 anos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos de idade).





Para receber a vacina, é necessário fazer o agendamento da data e horário da aplicação no Portal da Prefeitura.





É necessário imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação covid-19 e um documento de identificação com foto.





