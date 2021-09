Mais 136,8 vacinas contra a Covid-19 serão enviadas ao Paraná

A 46ª pauta de distribuição de vacinas contra a Covid-19 contempla o Paraná com mais 136.890 imunizantes da Pfizer/BioNTech destinados à segunda dose. As vacinas ainda não têm data confirmada para chegada, mas serão enviadas nos próximos dias.



Segundo o 44º Informe Técnico, referente a este lote, os imunizantes devem finalizar o esquema vacinal iniciado com a primeira aplicação na 27ª pauta.







Esta é a terceira remessa anunciada nesta semana, com todas as vacinas destinadas à dose de reforço. Na segunda-feira (30), o Paraná recebeu 182.100, referente à 44ª pauta. Nesta quarta-feira (1º), 79,500 vacinas desembarcaram no Estado, restando ainda 87 mil doses previstas para a noite desta quinta-feira (2), contemplando o lote com 166.560 vacinas da 45ª remessa.



Quando chegarem ao Estado, as novas doses serão enviadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), onde serão conferidas e armazenadas até que sejam descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde.



O vacinômetro nacional mostra que o Paraná já aplicou 10.945.251 vacinas, sendo 7.480.506 primeiras doses (D1), 319.502 doses únicas (DU) e 3.145.243 segundas doses. Entre primeiras doses e doses únicas, o Estado atingiu até agora 89,4% da população adulta, estimada em 8.720.953 paranaenses.