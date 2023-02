Mais de 10 mil candidatos se inscreveram para o concurso da Saúde da Prefeitura de Londrina

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) divulgou que 10.210 candidatos se inscreveram para o concurso público voltado à contratação de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), regido pelo edital 212/2022.





O cargo com o maior número de inscritos é o de enfermeiro, com 2.414 candidatos, seguido por agente comunitário de saúde – área A: distrito sede e Warta (2054), técnico de saúde na função de assistência de enfermagem (2.002), educador físico (916), psicólogo (864), farmacêutico (530), veterinário (498) e agente comunitário de saúde – área B: Região Rural Sul (447). Os quantitativos divulgados também incluem os inscritos para as funções de plantonista no serviço de medicina geral (241), médico em saúde da família (83), ginecologista (46), anestesista (43), ortopedista (40) e pediatra (32).

Publicidade

Publicidade

Divulgação





As informações completas sobre o concurso estão disponíveis no site da Fundação Fafipa, banca responsável por organizar o processo (acesse aqui). Para os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas, é possível entrar com recursos entre terça (7) e quinta-feira (9), e a lista homologada com os nomes dos inscritos será divulgada em 13 de fevereiro.

Publicidade





Conforme o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o número de inscritos superou todas as expectativas da administração municipal. “Dentro do planejamento da Secretaria de Saúde para a reestruturação da saúde municipal, está prevista a reformulação dos nossos recursos humanos; então, estamos esperando ansiosos pelos aprovados que vão ser contratados e virar servidores públicos”, destacou.





A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, lembrou aos candidatos inscritos que as provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de março. “É muito importante que os candidatos verifiquem regularmente a página do concurso no site da Fafipa, para que fiquem atualizados sobre o andamento dos procedimentos”, disse.

Publicidade





Próximas etapas – De acordo com o cronograma de execução do concurso, a divulgação dos locais e horários das provas objetivas será feita em 23 de fevereiro, e a aplicação dessa etapa está programada para o dia 5 de março, sendo seguida pelo período de interposição de recursos.





Além disso, os cargos de nível superior terão avaliação de títulos, sendo que os documentos deverão ser apresentados eletronicamente, entre 13 e 15 de abril. O resultado preliminar dessa etapa será divulgado em 24 de abril e, após transcorrido o período de recursos, a previsão é que o resultado final seja publicado em 3 de maio.





Os candidatos ao cargo de agente comunitário de saúde também deverão passar por um Teste de Aptidão Física (TAF), programado para ser realizado em 23 de abril, e consistindo em uma corrida de 1.600 metros. E, para os candidatos inscritos como afro-brasileiros ou pessoas com deficiência, é importante prestar atenção às datas constantes no edital referentes aos procedimentos de confirmação dessas condições.

Após a realização de todas as etapas e prazos para recursos, a previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 15 de maio.