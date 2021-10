Mais de 133 mil vacinas anti Covid-19 devem chegar ao Paraná nesta quinta

Mais 133.100 vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Paraná, conforme confirmação do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (21).

Os imunizantes da AstraZeneca/Fiocruz desembarcam no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 19h, no voo G3 2124.

As doses ainda aguardam a divulgação do Informe Técnico do governo federal para definir o público e a descentralização. Elas serão encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), onde passarão por conferência e armazenamento.





O Paraná já aplicou 14.712.664 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.327.978 D1 e 6.176.797 D2. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 25.557 doses adicionais (DA) e 182.329 DR.

Distribuição: A Secretaria da Saúde distribuiu nesta quarta-feira 343.772 vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 regionais no Estado. O envio foi feito por via terrestre. Foram 217.572 para primeira aplicação (D1) de adolescentes, 118.300 para segunda dose (D2) e 7.900 para primeira dose (D1) da população de 18 a 59 anos.