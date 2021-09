Maringá soma mais duas mortes e 74 casos do novo coronavírus

Maringá (Noroeste) registrou mais 74 casos do novo coronavírus e duas mortes no boletim deste sábado (11). O total é de 63.296 confirmações e 1532 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo dados divulgados pela secretaria de Saúde às 18h08, as mortes foram de dois homens: um de 54 anos, que morreu no dia 02/06/2021, sem comorbidade, e outro de 87, com comorbidade, falecido em 10/09/2021.

Há 647 casos ativos, 61.117 recuperados e 238.294 notificados na Cidade Canção.