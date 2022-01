Menos de um terço das vagas estão ocupadas em hospital de Arapongas

Desde março de 2020 o Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), também tem sido referência no atendimento SUS (Sistema Único de Saúde) de casos de Covid-19. São 16 município contemplados pelas alas exclusivas da instituição. O atual contrato com o Ministério da Saúde contempla 45 leitos entre enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na quarta-feira (19) 12 pacientes estavam internados em enfermaria e um em terapia intensiva.

Na pior fase da pandemia, em 2021, sem vacinação completa em massa, o hospital chegou a ter 99 pessoas hospitalizadas somente na UTI. “Depois da vacinação observamos que pela quantidade de pacientes na UTI são poucos óbitos. A vacina é eficaz sim, só que as pessoas precisam ter noção de que não é porque está vacinado que não pode se infectar", lembrou Umberto Tolari, presidente do Honpar. Arapongas tem 68,7% de toda a população imunizada com duas doses ou dose única e 16% com a terceira.

Assim como nos hospitais de Londrina, o representante do Hospital Norte do Paraná relatou que os pacientes que vão para leito demandam de menos oxigênio se comparado à realidade do ano passado e retrasado. O médico declarou que tem notado que as pessoas que foram vacinadas se recuperam mais rápido e os efeitos do vírus são menores.







