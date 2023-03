Mutirão de vacinação contra Covid-19 abre 3.800 vagas para sábado

Cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina abrirão sábado (11), das 8h às 18h, exclusivamente para vacinação com doses bivalentes contra a Covid-19. No momento, a vacinação bivalente em Londrina contempla os grupos prioritários de idosos com 70 anos ou mais, e pessoas imunossuprimidas a partir dos 12 anos.





Para a ação de sábado (11), a Secretaria Municipal de Saúde liberou 3.800 vagas, disponíveis para agendamento prévio no Portal da Prefeitura. O público-alvo poderá selecionar um horário, entre 8h e 18h, em uma das seguintes UBSs: Ouro Branco (sul), Armindo Guazzi (leste), Alvorada (oeste), Parigot (norte), e Guanabara (centro). Nas UBSs do Ouro Branco e Armindo Guazzi, estão disponíveis 1.000 vagas em cada uma; e nas demais, foram liberadas 600 vagas.

Desde que a campanha de vacinação contra Covid-19 com o imunizante bivalente foi lançada, Londrina já vacinou 3.700 idosos com mais de 70 anos. E, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o intuito do mutirão é aumentar essa cobertura, pois a estimativa é de 52 mil pessoas aptas a receber a vacina dentro desse grupo prioritário. “Vamos fazer no próximo sábado (11) um mutirão de vacinação em cinco unidades espalhadas por todas as regiões da cidade. O objetivo é conseguir ampliar nossa vacinação para esse público-alvo, que inclui idosos com mais de 70 anos e que tenham cumprido o esquema primário há mais de quatro meses. É preciso fazer o agendamento prévio, e a agenda já está disponível no site da Prefeitura”, reforçou o secretário de saúde, Felippe Machado.







O diferencial da vacina bivalente contra Covid-19 é que, além das cepas originais do vírus, esse imunizante protege também contra a variante Ômicron, predominante em todo o mundo. Por isso, mesmo quem já recebeu as doses anteriores, pode aumentar sua proteção contra a Covid-19 e evitar um quadro grave da doença ou até mesmo o óbito.

Como algumas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver complicações, o Ministério da Saúde dividiu o público-alvo da campanha em grupos prioritários. No momento, as doses bivalentes são fornecidas para os idosos com mais de 70 anos, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, pessoas que residem em instituições de longa permanência (ILP), e trabalhadores dessas instituições. “O grupo prioritário atual inclui pessoas em Instituições de Longa Permanência e os trabalhadores dessas instituições. Mas esses grupos específicos são imunizados in loco, nossa equipe tem ido até às ILPs e não há necessidade de agendamento. Já as pessoas imunocomprometidas, que tenham se cadastrado nesse grupo prioritário, devem agendar para receber a vacinação”, acrescentou Machado.





Crianças – As crianças a partir dos seis meses também são vacinadas contra a Covid-19. Essa aplicação é agendada pelo Portal da Prefeitura, e basta comparecer à UBS selecionada dentro do horário reservado para proteger o bebê ou criança contra a doença.





Porém, o secretário municipal de Saúde citou que a procura para este público ainda tem sido baixa, mesmo com os riscos que a Covid-19 oferece. “Temos verificado também muitos agendamentos de pessoas que não comparecem, e isso traz um problema sério de logística para as unidades pois, após abertas, as vacinas têm um prazo de utilização. E se não forem utilizadas no prazo, têm de ser desprezadas. Reiteramos a importância da vacinação nas crianças, e a partir de seis meses a criança já tem a vacina disponível. Basta que o pai ou responsável acesse o site da Prefeitura e selecione a unidade mais próxima da sua residência para vacinar seu filho”, frisou.