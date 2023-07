No Paraná, Ministra da Saúde anuncia retomada do serviço aeromédico pela PRF

Nesta terça (15), a Ministra de Estado da Saúde, Nísia Trindade Lima, conduziu uma importante visita técnica na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado do Paraná, em Curitiba. O objetivo dessa visita foi verificar a retomada do serviço aeromédico da PRF no Paraná, em parceria com os diversos atores envolvidos no projeto.





Durante a visita, a Ministra da Saúde teve a oportunidade de conhecer de perto a aeronave que será utilizada no serviço aeromédico e também teve acesso aos equipamentos de última geração que serão empregados para garantir a excelência no atendimento e transporte de pacientes em situações de emergência.

O serviço aeromédico é de extrema importância para o atendimento rápido e eficiente em áreas remotas e de difícil acesso, além de ser fundamental em situações que demandam urgência e agilidade, como acidentes graves e o transporte de pacientes em estado crítico para unidades hospitalares de referência. Sua retomada no Paraná representa um avanço significativo para a saúde pública da região, assegurando

melhores condições de assistência médica para a população.

Dentre os participantes da visita, estiveram presentes diversas autoridades municipais, estaduais e federais, que reconhecem a relevância dessa iniciativa e apoiam a implementação desse serviço no estado do Paraná.





A Ministra Nísia Trindade Lima, em seu discurso durante a visita técnica, enfatizou a importância da cooperação entre os setores público e privado para o sucesso desse projeto, ressaltando que a parceria entre o Ministério da Saúde e a Polícia Rodoviária Federal é fundamental para garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população paranaense.

Com a retomada do serviço aeromédico da PRF no Paraná, espera-se um significativo aumento na capacidade de resposta a situações emergenciais, bem como a melhoria no transporte de pacientes em estado crítico, possibilitando, assim, melhores condições de sobrevivência e recuperação.





Por fim, a visita técnica da Ministra da Saúde representou um marco importante no processo de reinstalação desse serviço essencial no Paraná, demonstrando o compromisso do governo em aprimorar a infraestrutura de saúde e proporcionar um atendimento mais ágil e eficaz à população em momentos de urgência médica.





Para o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira, trata-se de um trabalho conjunto, e que será coroado nos próximos dias, com o início efetivo das operações, mais exatamente na terça-feira, dia 1º de agosto. Mesmo a PRF, não sendo um órgão vinculado à estrutura de saúde, o trabalho diário nas rodovias está intimamente ligado, sim, à saúde pública. Finalizou dizendo que "ao disponibilizar uma aeronave como esta que estamos apresentando aqui hoje, estamos cumprindo com a missão mais nobre de qualquer órgão de segurança pública: salvar vidas