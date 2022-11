No PR, número de não vacinados contra a Covid-19 é de 717.713 pessoas

Desde que a primeira pessoa foi vacinada no Paraná contra a Covid-19, em janeiro de 2021, a Sesa (Secretaria de Estado de Saúde), em conjunto com as Regionais de Saúde e secretarias municipais, vem alertando a população sobre a importância da imunização.





Com a liberação de mais doses e ampliação de faixas etárias, a procura pela vacina no ano passado ganhou força, mas agora os índices têm preocupado os órgãos de saúde.

De acordo com a Sesa, no intervalo de um ano houve uma queda de 95% no número de vacinas aplicadas contra a Covid-19 em todo o Estado.





Em outubro de 2021 foram registradas 2.479.269 doses e em outubro deste ano, apenas 121.779. Os números são da RNDS (Rede Nacional de Dados de Saúde), disponíveis no Vacinômetro Nacional.



Os dados também revelam que 717.713 paranaenses não tomaram nenhuma dose da vacina. Já os faltosos para D2 (segunda dose) somam 1.406.201, enquanto para a REF (primeira dose de reforço) são 5.289.405, e para a R2 (segunda dose de reforço), 2.639.599 pessoas.





Esses números consideram a estimativa populacional de 12 a 80 anos ou mais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2020 e a estimativa do Sinasc (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) de 2016 da população vacinável no Paraná, de 10.747.880 pessoas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.