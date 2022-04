71 mil vacinas contra a Covid-19 são distribuídas pelo Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) distribui nesta terça-feira (26), via terrestre, 71.796 imunizantes contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. A remessa contempla vacinas da Pfizer/BioNTech (adulto e pediátrica), CoronaVac e AstraZeneca.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A maior parte desta remessa é para a dose de reforço da população acima de 18 anos. São 59.750 vacinas AstraZeneca e 2.118 da Pfizer.

Continua depois da publicidade





Para o público infantil, são destinadas 6.790 doses Pfizer e 546 CoronaVac, ambas para a segunda dose (D2) das crianças de 5 a 11 anos. Para adolescentes estão sendo descentralizadas 2.592 Pfizer, por solicitação dos municípios.





“Estamos descentralizando vacinas para as crianças e adolescentes completarem o esquema vacinal. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos para não perder o dia da vacinação em seus municípios, e assim conseguirmos proteger de forma eficaz esses públicos em específico. E quem está no prazo de receber as doses de reforço, também não faltará vacinas para a população", enfatizou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.