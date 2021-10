Adolescentes de 14 anos começam a ser vacinados em Ibiporã

O Centro de Vacinação contra Covid-19 em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), esteve movimentado na manhã do último sábado (16). O município deu início à imunização de adolescentes com 14 anos, na população geral. A expectativa da secretaria municipal de Saúde é vacinar em torno de 700 meninos e meninas nesta faixa etária.

Neste primeiro dia de vacinação, já estavam agendados 519 adolescentes. Um deles era Thiago Souza Benício, 14, que estava acompanhado pelos pais. Com bom humor e muita ansiedade, o jovem aproveitou o ‘evento’ para fazer uma homenagem a seu ídolo do futebol. “Estou bem animado em poder tomar a primeira dose. Quero que essa pandemia acabe logo para que a gente possa voltar à vida de antes, sem máscaras e podendo jogar bola”, diz.



As doses utilizadas para aplicação de D1 (primeira dose) neste público são remanescentes, segundo a enfermeira e diretora da Vigilância em Saúde de Ibiporã, Vanessa Cristina Luquini. “São doses da imunização de jovens de 18 anos. Assim que recebermos um novo lote, vamos avançar para o público de 13 anos. No entanto, ainda não temos previsão de quando será feita uma nova distribuição de vacinas aos municípios”, diz.





Em Ibiporã, 92% da população recebeu a D1 e 67% completou o esquema vacinal com as duas doses ou dose única. A cidade também está aplicando a dose de reforço em idosos acima de 70 anos, que tomaram a D2 há mais de seis meses. “Já aplicamos 664 doses de reforço no público geral, outras 164 em trabalhadores da área de saúde e 48 em pacientes com alto grau de imunossupressão”, detalha.

