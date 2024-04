Abril azul claro: alerta sobre o câncer de esôfago

No Brasil, o câncer de esôfago representa uma realidade alarmante, sendo o sexto mais comum entre os homens e o 15º entre as mulheres, segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer). Esse tumor, que afeta o tubo que liga a garganta ao estômago, é o oitavo mais frequente no mundo com uma incidência estimada de mais de 10 mil casos novos para os anos de 2023-2025 segundo dados do Inca.







Para Thais Abreu de Almeida, oncologista do IOP - Instituto de Oncologia do Paraná, o tabagismo e o etilismo estão entre os principais hábitos relacionados ao câncer de esôfago e, quando combinados, o risco é ainda maior. Estima-se que um a dois maços de cigarro ao dia podem aumentar em até duas vezes o risco de câncer de esôfago.

Há uma associação entre infecção por HPV e câncer de esôfago, porém estudos ainda não conseguiram conformar se esta associação é etiológica. Outros fatores de risco são ingestão frequente de líquidos ou alimentos em alta temperatura, má higiene oral, acalasia e ingestão acidental de soda cáustica.





“O tratamento da obesidade, do refluxo gastroesofágico e do esôfago de Barrett podem auxiliar na prevenção do câncer de esôfago, assim como alimentação rica em fibras, frutas e vegetais", explica a especialista.

