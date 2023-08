Londrina: Campanha Agosto Dourado divulga orientações para amamentação saudável

As atividades para a campanha Agosto Dourado, que incentiva o direito do aleitamento materno, prosseguem na próxima semana em Londrina.





Segundo a secretaria Municipal de Saúde, na segunda-feira (21), a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Lindóia promove um encontro com gestantes no terceiro trimestre de gestação para orientação a respeito de amamentação e visita à maternidade Municipal Lucilla Ballalai.







A reunião, conduzida pela residente obstétrica Ana Luiza, inicia às 9h e será na sede da UBS Lindóia, localizada na avenida das Maritacas, 1.800. O encontro deve contar com a participação de mais de 10 mulheres que estão no terceiro trimestre de gravidez.

Ainda será ofertada às gestantes ajuda no agendamento de visita à maternidade Municipal Lucilla Ballalai, localizada na avenida Jacob Bartolomeu Minatti, 350. “O incentivo é para que as gestantes conheçam a maternidade, onde terão seu parto, e se sintam mais seguras em relação ao local; vejam os profissionais, como elas são tratadas e onde o bebê será acolhido quando nascer. Tudo é com o intuito de deixar a gestante mais tranquila”, destaca a enfermeira da UBS Lindóia, Genile Ane Tavares.





Na quinta-feira (24), na UBS Itapoã, na rua Benedito José Theodoro, 258 às 15h, também haverá uma ação da campanha Agosto Dourado. São esperadas por volta de 30 mães, entre gestantes e puérperas que estão amamentando.





Cada membro da equipe da UBS fará uma abordagem específica sobre a importância da amamentação. A psicóloga e a educadora física coordenarão uma dinâmica interativa sobre amamentação. Em seguida, a residente de odontologia abordará questões relacionadas à deglutição e outros potenciais obstáculos à amamentação. A enfermeira e a nutricionista da UBS Itapoã discutirão os mitos e verdades do aleitamento, enquanto a assistente social encerrará a sessão destacando os direitos das gestantes.





O encontro encerra com uma conversa sobre o banco de leite do HU (Hospital Universitário), serviços prestados pelo hospital e o incentivo da doação de leite materno para crianças que estão internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além da doação de brindes e coffee break.