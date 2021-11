Ambulatório do Pé Diabético do HU de Londrina retoma atendimentos este mês

A equipe do Aehu (Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário da UEL - Universidade Estadual de Londrina) promoveu nesta sexta-feira (12), das 9 ao meio dia, no próprio Aehu, um evento para marcar a reativação do Ambulatório do Pé Diabético, que retoma o atendimento a pacientes a partir de 22 de novembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em estação montada no Aehu, das 9 ao meio dia, pacientes e servidores receberam informações sobre diabetes – doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue – , formas de prevenção e diagnóstico.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A iniciativa também é alusiva ao Dia Mundial da Diabetes, comemorado no próximo 14 de novembro.





Dados do Ministério da Saúde indicam que a diabetes afeta cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo.





Só no Brasil são mais de 13 milhões de pessoas que convivem com a doença, conforme dados da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Continua depois da publicidade





Serviços – O Ambulatório do Pé diabético presta serviços de prevenção, tratamento e acompanhamento de problemas ligados ao diabetes.





São atendidos pacientes encaminhados pelos serviços de saúde para atendimento específico do pé.





(Com informações da Assessoria de Imprensa do HU/UEL)