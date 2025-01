Ano Novo com a saúde em dia: dê um check-up na avaliação de rotina

Os compromissos frequentes e rotina intensa de trabalho leva as pessoas a adiar o cuidado com a saúde. Nas férias, diversas pessoas aproveitam para descansar e recarregar as energias. Portanto, este é o período ideal para realizar o tão importante check-up-geral, que inclui avaliações clínicas, exames laboratoriais e de imagem, analisa o estado geral de saúde, considerando fatores como idade, sexo e históricos pessoal e familiar. Mais do que iniciar 2025 com o pé direito, é uma oportunidade de apoiar as pessoas a terem estilo de vida saudável ou de rastrear precocemente condições de doenças ainda em estágios iniciais.





O especialista Leonardo Demambre Abreu, médico da família e coordenador da Amparo Saúde afirma que a realização do check-up médico geral é uma atitude preventiva que traz benefícios para o futuro. ''Essa época é ideal para se cuidar e iniciar 2025 de forma saudável e equilibrada", diz.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Abreu destaca também que, por meio de avaliação periódica, pode-se diagnosticar precocemente condições como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e até cânceres, que podem impactar diretamente a qualidade de vida. “Caso não sejam tratadas, essas condições podem se agravar e demandar intervenções terapêuticas mais agressivas”.





O médico trabalha com Atenção Primária à Saúde, setor que cuida das ações essenciais para proteção e promoção da saúde das pessoas. Em vez de focar apenas nas doenças, a APS enxerga a saúde do paciente de forma mais abrangente e estabelece estratégias de prevenção e cuidado individualizados, propondo uma jornada que determinará os exames, especialistas ou dietas que forem necessárias para a manutenção e proteção da saúde.

Publicidade





CONHEÇA EXAMES RECOMENDADOS PARA O CHECK-UP





Peso, altura e pressão arterial

Publicidade





Para avaliar o estado físico geral e identificar problemas como doenças cardiovasculares.





Colesterol

Publicidade





Para medir os níveis de colesterol, ajudando a detectar riscos de doenças cardíacas, como infarto e AVC.





Glicemia

Publicidade





Para verificar os níveis de glicose no sangue, importante para identificar pré-diabetes ou diabetes.





Hemograma

Publicidade





Analisa o sangue para detectar anemias, infecções e outras doenças, como leucemia.





Dosagens bioquímicas e hormonais

Publicidade





Avaliam por exemplo as enzimas hepáticas, hormônios da tireoide e funções renais, como creatinina e ureia.





Exame de urina





Identifica componentes na urina, auxiliando na deteção de possíveis doenças permanentes ou transitórias.





Exames cardíacos





Avaliam a saúde do coração e vasos sanguíneos, com ecocardiograma, eletrocardiograma e teste ergométrico.





Exames para mulheres





Incluem mamografia, papanicolau e colposcopia para rastrear e eventualmente detectar cânceres de mama e colo de útero.





Exames para homens





Avaliação de antecedentes pessoais e familiares com dosagem de PSA e toque retal para avaliar a saúde da próstata em casos selecionados.





SOLICITAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS





A solicitação para realizar um check-up deve respeitar a indicação médica, Leonardo reforça a importância de manter as consultas clínicas em dia, uma vez que o médico indicará, conforme a situação clínica, quais exames serão necessários e estabelecerá a periodicidade das avaliações e exames. “É imprescindível o retorno na consulta médica após a realização dos exames. Somente o especialista poderá interpretar corretamente os resultados e orientar as melhores condutas terapêuticas, além de solicitar exames complementares, caso sejam necessários”, acrescenta.





Leia também: