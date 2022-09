Apenas 45% do público-alvo da campanha contra paralisia infantil foi vacinado em Londrina

Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite, no dia 8 de agosto, foram aplicadas 12.615 doses de vacinas contra a paralisia infantil em Londrina, segundo dados divulgados no balanço parcial nesta terça-feira (20) pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Elas representam apenas 45.88% da cobertura vacinal do público-alvo na cidade, enquanto a meta é atingir 95%. No dia 12 de setembro, a cobertura de vacinação estava em 35%.





A campanha contra poliomielite, que prossegue até o dia 30 de setembro, é voltada para crianças de um a quatro anos de idade. Elas recebem, de forma indiscriminada, a VOP (Vacina Oral Poliomielite), de gotinha, desde que já tenham completado o esquema inicial com três doses da VIP (Vacina Inativada Poliomielite).

As crianças que ainda não se vacinaram podem receber a dose na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência. Não é necessário agendar antecipadamente. No ato da vacinação, a criança deve portar um documento pessoal com foto ou certidão.





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, enfatizou que é fundamental que todas as crianças de um a quarto anos se vacinem. “Pedimos aos pais, mães ou responsáveis que levem as crianças até uma unidade de saúde para receberem a vacina até o dia 30 de setembro, quando a campanha se encerra. Muitas pessoas da nova geração não conviveram com a paralisia infantil, por isso não sabem o mal que esta doença causa e a única maneira de evitá-la é estando com a vacinação em dia”, frisou.





A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção e todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas.