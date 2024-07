Aplicativo do SUS passa a aceitar dados sobre raça e nome social

O aplicativo Meu SUS Digital vai permitir, a partir desta segunda-feira (8), que os usuários possam autodeclarar informações sobre raça/cor e nome social. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, também é possível inserir informações sobre orientação sexual e identidade de gênero na ficha de cadastro de UBSs (Unidades Básicas de Saúde).





A medida, segundo a pasta, garante que todas as informações editadas e autodeclaradas sejam integradas ao CadSUS (Cadastro Nacional de Usuários do SUS). “Assim, as informações declaradas no aplicativo serão espelhadas nos sistemas das unidades básicas de saúde de todo o país”.

Em nota, o ministério destacou que a proposta é garantir a integridade das informações prestadas via SUS (Sistema Único de Saúde) e aprimorar o mapeamento de condições de saúde de diversos grupos da sociedade, além de viabilizar políticas públicas específicas.