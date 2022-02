Arapongas registra seis mortes e 1.195 casos de Covid-19

A secretaria de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou, nesta quarta-feira (2), o registro de mais 1.195 casos confirmados do novo coronavírus e seis mortes pela doença.



Os dois primeiros óbitos registrados no boletim ocorreram na sexta-feira (28). Um homem, de 81 anos, que possuía comorbidades e testou positivo no último dia 19, sendo internado no mesmo dia e uma mulher de 80 anos. Ela também possuía comorbidades, foi internada no dia 20 de janeiro e testou positivo nove dias depois.



No sábado (29) outros dois homens faleceram. O primeiro tinha 90 anos, possuía comorbidades e positivou no dia 25 de janeiro, sendo internado no mesmo dia. O outro homem, tinha 91 anos, com comorbidades, foi internado no dia 11 de janeiro e testou positivo três dias depois.





Outras duas mortes foram registradas na segunda-feira (31). Foram dois homens, ambos com comorbidades. O primeiro, de 86 anos, positivou em 20 de janeiro e o outro, de 61 anos, teve exame positivo no dia 23, sendo internado no mesmo dia.





Com as últimas confirmações, já são 590 falecimentos por complicações do vírus.

Dos 1.195 novos casos confirmados, 519 são homens e 676 mulheres. O município registrou ao todo 28.804 casos confirmados do novo vírus desde o início da pandemia, sendo 25.956 curados.





Arapongas possui 11 pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 12 na enfermaria.