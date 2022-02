Paraná recebe mais 80,6 mil vacinas pediátricas e soma 256,8 mil doses na semana

O Paraná recebeu mais 80.680 vacinas pediátricas da CoronaVac na noite desta quarta-feira (2). Agora, o Estado soma 256.880 doses infantis recebidas apenas nesta semana. Os imunizantes do Instituto Butantan são parte do lote com 159.880 doses infantis destinados ao Estado, conforme a 83ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e o 81º Informe Técnico.

Na tarde da última quarta (02), o Paraná já havia recebido 79.200 doses de CoronaVac. Além disso, também recebeu 97 mil doses pediátricas da Pfizer na terça-feira (01), conforme a 85ª pauta de distribuição do 83º Informe Técnico.

As novas doses desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 19h30 e foram encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e armazenamento até que sejam distribuídas.





Os imunizantes fazem parte de um pacote com 944.530 vacinas destinadas ao Estado nesta semana. Além das doses infantis, a Sesa recebeu 332.750 vacinas da AstraZeneca para dose de reforço (DR) na manhã desta quarta-feira e aguarda o recebimento de mais 354.900 doses da Janssen, também para DR da população adulta. As vacinas têm previsão para envio nesta quinta-feira (3) em dois horários: 9h30 e 13h50.