Arapongas registra seis mortes e 735 casos de Covid-19

A secretaria de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou, nesta quarta-feira (16), o registro de 735 novos casos confirmados do novo coronavírus e seis mortes pela doença.



O primeiro óbito registrado no boletim ocorreu no último dia 08, trata-se de uma mulher de 58 anos que possuía comorbidades. Ela testou positivo no último dia 21 de janeiro e foi internada três dias depois.



No sábado, (12) outras quatro pessoas faleceram, duas mulheres e dois homens, todos com comorbidades. A primeira muher tinha 76 anos, testou positivo em 27 de janeiro e foi internada dois dias depois. A segunda tinha 78 anos e testou positivo no último dia 04, sendo internada três dias depois. Dos homens, o primeiro, de 71 anos, positivou no último dia 07, já o outro, de 60 anos, positivou em 31 de janeiro e foi internado no mesmo dia.





O último óbito notificado no boletim ocorreu na terça-feira (15). Trata-se de um homem de 81 anos, com comorbidades, que positivou no último dia 8 mas já estava internado antes.





Com as últimas confirmações, já são 606 falecimentos por complicações do vírus.

Dos 735 novos casos confirmados, 313 são homens e 422, mulheres. O município registrou ao todo 32.106 casos confirmados do novo vírus desde o início da pandemia, sendo 29.502 curados.





Arapongas possui seis pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 11 na enfermaria.