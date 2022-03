Arapongas registra uma morte por Covid-19 e 161 novos casos da doença

A secretaria de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou, na quarta-feira (9), o registro de 161 novos casos confirmados do novo coronavírus e uma morte pela doença.

O óbito foi de uma mulher de 90 anos com comorbidades. Ela testou positivo em 26 de fevereiro e faleceu na sexta (4).



Com as últimas confirmações, já são 611 falecimentos por complicações do vírus.





Dos 161 novos casos confirmados, 72 são homens e 89, mulheres.





O município registrou ao todo 34.123 casos confirmados do novo vírus desde o início da pandemia, sendo 32.988 curados. Arapongas possui quatro pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e três na enfermaria.