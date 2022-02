Assaí e Ibiporã começam a vacinar crianças com cinco anos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou nesta quarta-feira (2), um balanço da vacinação de crianças entre 5 a 11 anos no Paraná, com base nos dados informados pelas 22 Regionais de Saúde. No período de 15 a 31 de janeiro, foram aplicadas pelo menos 133.700 vacinas contra a Covid-19 no público infantil.



Considerando o número total de aplicações, estima-se que o Estado tenha atingido 12,4% da população de 5 a 11 anos com a primeira dose. Segundo o Ministério da Saúde, o Paraná possui 1.075.294 crianças nesta faixa etária. Na 17ª Regional de Saúde, que envolve Londrina e outros 20 municípios, o número de doses aplicadas chega a 9.917 entre crianças com comorbidades e/ou deficiência permanente e público geral.



Mas ainda não são todos os municípios que estão aplicando as vacinas em crianças com cinco anos, sem comorbidades. Na Região Metropolitana de Londrina, as cidades de Assaí e Ibiporã avançaram na imunização infantil. Em Assaí, a vacinação em meninos e meninas a partir dos cinco anos, cadastradas no site da Prefeitura, teve início na segunda-feira (31).







