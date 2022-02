Nove a cada 10 pacientes na UTI Covid do HU não estão totalmente vacinados

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (2) pelo HU (Hospital Universitário) de Londrina mostra que entre os pacientes internados com Covid-19 em enfermarias e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 78% não estão com o esquema vacinal contra a doença completo. Segundo dados levantados pela Núcleo de Epidemiologia Hospitalar da instituição, 30% não tomaram nenhuma dose da vacina e 48% não tomaram a 2ª ou 3ª dose.

Dentre os pacientes mais graves, que estão em UTI, 90% não estão totalmente vacinados contra a Covid-19. A maioria dos internados em UTI, cerca de 65%, têm mais de 60 anos e possuem comorbidades.

“Esses dados demonstram a importância e a eficácia da vacinação contra Covid-19, considerando todas as doses preconizadas. Tem sido fundamental para evitar as formas graves da doença, já que a maioria dos pacientes internados em UTI não estão vacinados ou possuem o esquema incompleto da vacinação. Logo, comprovadamente por meio desses dados, a vacina demonstra ser uma ferramenta essencial ao combate contra o Coronavírus”, afirma Danielle Ruiz Miyazawa Ferreira, coordenadora médica do Núcleo de Epidemiologia do HU.





Os dados dizem respeito aos internamentos desta terça-feira (2), porém, o Núcleo de Epidemiologia está fazendo este acompanhamento desde 1º de janeiro e, segundo Ferreira, o perfil permaneceu estável durante todo o período, não havendo grandes variações nos dados.