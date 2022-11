Atividades físicas podem fazer mal ao coração?

Enquanto informações da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) estimam que no Brasil existem mais de 14 milhões de cardiopatas, o estudo “Copa do Mundo de Futebol como Desencadeador de Eventos Cardiovasculares”, da USP (Universidade de São Paulo), publicado na Copa anterior, explica que as ocorrências de infarto aumentam de 4% a 8% entre brasileiros, durante o campeonato. Pensando nisso, o grau de preocupação e cuidado dos especialistas está cada vez maior.





Segundo a Dra. Paola Smanio, cardiologista do Fleury Medicina e Saúde, marca do Grupo Fleury, a atividade física, se realizada com segurança, reduz o risco de doenças cardiovasculares e, também, de outras enfermidades metabólicas e degenerativas.





“Quem sofre de problemas no coração, pressão alta, obesidade, diabetes e outras comorbidades necessita de cuidados especiais para a prática de atividades físicas e a cautela deve ser ainda maior durante a Copa do Mundo, principalmente, nos dias de jogos do Brasil, quando o grau de ansiedade e estresse emocional fica mais elevado, podendo ser um fator de risco adicional”.

Dados da SBH (Sociedade Brasileira de Hipertensão) mostram que a pressão arterial elevada já atinge 30% da população adulta. Com a prática esportiva adequada, bem orientada e com regularidade, pode -se observar a diminuição do percentual de gordura corpórea, que auxilia no controle tanto dos níveis de triglicerídeos, quanto nos de glicemia no sangue.





“As atividades físicas interferem positivamente na função cardiovascular, controle dos níveis da pressão arterial, aumento do HDL-colesterol, triglicerídeos, melhor controle do peso corporal, diabetes e na liberação de neurotransmissores como endorfinas e serotonina que nos ajudam no controle do estresse”, ressalta a médica.

Para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto “atividades físicas, coração e Copa do Mundo”, a Dra. Paola responde abaixo algumas perguntas.

