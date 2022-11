Aumento de casos de Covid-19 aponta retorno de protocolos sanitários

A média móvel de casos novos de Covid-19 mais que dobrou no Paraná, com um aumento percentual de 104,91%. Entre 31 de outubro e 6 de novembro foram registrados 956. Entre 7 e 13, já foram confirmados 1.959. Nos três boletins mais recentes, houve o registro de 686 novos casos da doença no estado, um aumento de 53,46% em relação aos três primeiros dias da semana anterior, quando houve o registro de 447 casos.





O Ministério da Saúde expôs que teve 40 casos confirmados de Covid-19 pela sublinhagem BQ.1* (BQ.1 + BQ.1.1) da Ômicron, identificadas no Rio de Janeiro (12), Amazonas (1), São Paulo (2), Rio Grande do Sul (1), Santa Catarina (5), Distrito Federal (13), Alagoas (1), Espírito Santo (1) e Ceará (4). Somente em 11 de novembro de 2022, foram notificados 19 casos (SC, DF, CE, ES e AL). Também está sendo identificada a sublinhagem BA.5.3.1 da Ômicron, com maior número de sequenciamentos no Amazonas.



Publicidade

Publicidade





A infectologista Cláudia Carrilho, do HU de Londrina (Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná), percebeu aumento de casos de Covid-19 entre os funcionários do hospital. Em relação às novas variantes, ela disse que há expectativa de aumentos de casos na cidade, a exemplo de outras cidades do Brasil onde isso vem ocorrendo.





“Novas variantes podem ter escapado da vacina e aumentar o número de pessoas infectadas. Quanto maior esse número de pessoas infectadas, maior a circulação do vírus e consequentemente maior chance de novas variantes surgirem.”

Publicidade

Publicidade





Questionada os casos resultantes de novas variantes são mais leves ou podem gerar efeitos adversos de longo prazo, Carrilho disse que ainda não é possível saber as consequências a longo prazo. “Mas o número de internados não aumentou, apenas o número de casos positivos.”





Embora a percepção da população era de que a pandemia de Covid-19 estisse acabando, resultando no abandono de alguns protocolos, Carrilho ressalta que é preciso ter os cuidados de prevenção, como higiene das mãos e máscaras em locais fechados e aglomerados e principalmente incrementar a vacinação. “Todos devem estar com a vacinação em dia", diz. Carrilho reforça que as mortes recentes relatadas são geralmente associadas a paciente com comorbidades, idosos ou imunossuprimidos.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.