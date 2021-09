Bebê de dois meses morre de Covid-19 em Londrina, conforme boletim

O boletim desta terça-feira (28) da Secretaria Municipal de Saúde trouxe mais nove mortes provocadas pela Covid-19 em Londrina. Entre elas, a mais jovem desde o começo da pandemia, um bebê de dois meses, conforme o boletim. Segundo a prefeitura, o recém-nascido estava internado em hospital filantrópico desde 21 de agosto e tinha comorbidades. O óbito foi registrado na última sexta-feira.

O acumulado de óbitos desde o início da pandemia é de 2.129. O informativo registra ainda 188 novos casos. São 82.672 casos ao todo na cidade. O documento traz dados consolidados até as 18h44. As mortes referem-se a seis homens, aos 2 meses, dois aos 76, 78, 80 e 89 anos, e três mulheres, aos 69, 76 e 90 anos. As mortes foram registradas entre os dias 24 e 27 de setembro. Conforme a Saúde, todos os pacientes tinham comorbidades.

O município monitora 790 casos ativos da doença. Deste total, 612 estão em isolamento domiciliar. Outros 178 estão internados, sendo 108 em leitos de enfermarias e 70 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Nesta terça, a taxa de ocupação das UTIs adultas em Londrina chegava a 76% das 297 vagas disponíveis e 74% das 62 vagas em UTIs infantis. No SUS, são 1.209 leitos de enfermaria. Desses, 58% seguem ocupados.





Ao analisar os leitos exclusivos para a Covid-19, a taxa de ocupação de UTI adulta (104 leitos) era de 84% e as infantis (05 leitos), 20%. As enfermarias específicas para coronavírus (136) estão com taxa de ocupação de 59%. Londrina já registrou 82.672 casos positivos, dos quais 79.753 estão curados. Desses, 175 são novos recuperados. Aguardam o resultado dos exames 97 casos suspeitos. Outros 170.710 foram descartados, mediante resultado negativo para Covid-19.

Até esta terça foram realizados 253.479 testes padrão-ouro.