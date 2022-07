Brasil confirma 106 casos de varíola dos macacos

O Brasil já tem 106 casos confirmados de varíola dos macacos (monkeypox), de acordo com levantamento do Ministério da Saúde divulgado na quarta-feira (6). A maioria deles (75) foi registrada em São Paulo. Em seguida, está o Rio de Janeiro, com 20 casos.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Em Minas Gerais, foram três casos da doença. No Ceará, no Paraná e no Rio de Grande do Sul, foram dois registros em cada estado. Há ainda confirmação de infecção pelo vírus no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, com um caso cada.

Continua depois da publicidade





A Saúde destacou que continua em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. O que é feito por meio da Sala de Situação e Cievs Nacional (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).