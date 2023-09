Calorão no inverno: Sesa alerta para cuidados com a saúde

A Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) alerta a população sobre os cuidados com a saúde diante das temperaturas altas previstas para esta semana, ainda na reta final do inverno. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as temperaturas já ultrapassaram 30° C em algumas regiões, cenário que pode se manter nos próximos dias. Com umidade relativa do ar baixa, é importante reforçar algumas atitudes essenciais durante este período para a prevenção de fadiga, desidratação ou ainda queda da pressão arterial.

IMPACTOS NA SAÚDE

ONDA DE CALOR





A onda de calor começou no sábado, com índices de umidade relativa do ar abaixo dos 30%, com exceção das praias. O ar seco e o transporte de ar quente da região Amazônica para o Estado favoreceram o intenso aquecimento do tempo em todas as regiões e as temperaturas máximas ultrapassaram os 30 °C nas faixas Norte e Oeste e dos 25 °C nos demais setores. Na RMC, o pico foi de 27,2 °C em Pinhais.





No domingo, os índices de umidade relativa do ar ficaram abaixo dos 40%, exceto no Litoral. Outro destaque foi o tempo bastante quente, com temperaturas máximas acima dos 30 °C em todas as regiões paranaenses. Em Capanema, no Sudoeste, os termômetros chegaram a 38,6° C. O cenário foi similar em Cambará (Norte Pioneiro), com 37,7° C, Loanda (Noroeste), com 37,3° C, Cidade Gaúcha (Centro-Oeste), com 36,1° C, e São Miguel do Iguaçu (Oeste), com 36,8° C. Confira a lista AQUI.