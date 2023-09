Mudanças bruscas de temperatura são esperadas e podem afetar a saúde da população

"As mudanças bruscas de temperatura têm, em um primeiro momento, efeito na alteração do batimento mucociliar, que são pequenos pelos presentes nas mucosas para ajudar a limpar o corpo", aponta.

As consequências dessa mudança podem ser percebidas não somente no ambiente, mas também no organismo. O médico otorrinolaringologista Allex Itar Ogawa, que é docente na PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), explica que há comprovações científicas de que quedas e aumentos de temperatura repentinos atingem o sistema respiratório.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a máxima prevista para esta terça-feira (12) é de 32ºC. Na quinta-feira (14), porém, os termômetros tendem a registrar uma queda significativa, já que a previsão de temperatura máxima é de 22ºC.

As cidades da RML (Região Metropolitana de Londrina) devem se preparar para passar por uma mudança brusca de temperatura nos próximos dias.

O Paraná registrou em 2023 um total de 17.260 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) com hospitalização e 1.022 óbitos por síndromes graves

Saúde registra17,2 mil hospitalizações de síndromes respiratórias em 2023 no Paraná

Quem é atingido?





Apesar disso, o especialista ressalta que não existem estudos científicos que comprovem a relação direta entre as mudanças bruscas de temperatura e o desenvolvimento de doenças. "Toda aquela conversa dos antigos de sair no sereno de cabelo molhado e de pisar descalço no chão gelado, pela ciência, é um mito."

As condições climáticas, porém, tendem a atingir um grupo específico de pessoas: as que, naturalmente, apresentam inflamações nas mucosas. "Quem tem algum tipo de doença nasal, por conta dessa alteração no batimento mucociliar, pode ter a saúde atingida", explica Ogawa.





A rinite e a sinusite são dois dos principais problemas respiratórios que atingem a população brasileira. Os pacientes diagnosticados com a condição, conforme conta o otorrinolaringologista, podem desenvolver doenças de tratamentos mais complexos, como a administração de antibióticos devido a uma possível infecção bacteriana.

As crianças e os idosos também podem ser mais afetados pelas mudanças de temperatura. De acordo com o especialista, é comum que as crianças apresentem, inclusive, quadros de febre, o que pode causar preocupação.





"Os sintomas que atingem os pacientes, como dor de cabeça, coriza e tosse, podem demorar para melhorar e isso causa incômodo. Nesse caso, pode ser necessário tomar um antibiótico e isso precisa de uma avaliação médica", aponta.

