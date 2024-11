Centro de Doenças Infecciosas amplia atendimento para testes rápidos de HIV em Londrina

De segunda (2) a sexta-feira (6), a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina, amplia o horário de atendimento do CIDI (Centro Integrado de Doenças Infecciosas), para a realização de testes rápidos de HIV. Atualmente o centro de referência atende normalmente das 7h30 às 11h30, e, durante esse período, também vai atender a população das 13h30 às 18h. É necessário fazer agendamento de horário no site da Prefeitura de Londrina, pelo LINK .





Dezembro Vermelho

A ação é promovida através do Programa Municipal de HIV/Aids em referência ao Dezembro Vermelho, campanha que marca a luta contra o vírus HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Está alinhada, também, ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, comemorado no dia 1º de dezembro. O objetivo é promover o diagnóstico precoce e combater o preconceito e o estigma em torno da doença.





IV Simpósio de HIV/AIDS de Londrina

Outra iniciativa realizada em alusão ao Dezembro Vermelho é o IV Simpósio de HIV/Aids de Londrina, que será conduzido na segunda-feira (2), das 18h às 22h, no auditório do HU (Hospital Universitário). O evento é uma parceria do Governo do Estado, Prefeitura de Londrina, através da SMS, UEL (Universidade Estadual de Londrina) e Conselho Municipal de Saúde, através da comissão Comuniaids.





O simpósio vai tratar de temas como: conceitos atualizados sobre a infecção pelo HIV; mandala de prevenção combinada; Ações dos profissionais de saúde em frente ao HIV; e o cenário epidemiológico da infecção do HIV.





O público-alvo do evento são profissionais e estudantes da área da saúde, e profissionais de áreas correlatas. A inscrição será realizada no modelo voluntário, em que o inscrito deve levar uma doação de 1 kg de alimento não perecível. Os interessados podem se inscrever através do formulário on-line .





