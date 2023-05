Reaquecer alimentos pode ser prejudicial à saúde

Não é todo mundo que tem tempo para cozinhar todos os dias, muito menos em cada uma das refeições. Uma pesquisa promovida em 2021 pela MindMiners em todas as regiões do Brasil revelou que apenas 41% dos entrevistados têm o hábito de cozinhar em casa diariamente. Ou seja, a maioria da população consome alimentos requentados ao longo do dia.





Entretanto, o que muitos não sabem é que o consumo de comidas reaquecidas pode ser bastante perigoso para a saúde. “Qualquer alimento que não for refrigerado e requentado adequadamente pode representar um risco à saúde. Quando esse processo é feito de forma errada, pode não haver o aquecimento e tempo necessários para destruir algumas bactérias patogênicas que podem ter se desenvolvido no alimento”, alerta a nutricionista, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora do curso de Nutrição da UP (Universidade Positivo), Mariana Etchepare.

Publicidade

Publicidade