Com mais três mortes, Londrina atinge 2.570 óbitos pelo novo coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 60 novos casos de coronavírus neste sábado (9) em Londrina. O acumulado de confirmaçoes desde o início da pandemia é de 145.856. Foram 94 novos curados, totalizando 142.792.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Houve três mortes de pacientes com comorbidades divulgadas no informe, falecidos no último dia 7. Mulher, 60, internada em hospital público em 27/06, com swab positivo para coronavírus em 28/06. Homem, 91, internado em hospital filantrópico em 02/07, com swab positivo para coronavírus em 02/07. Homem, 94, internado em hospital público em 28/06, com swab positivo para coronavírus em 28/06. São 2.570 óbitos no total.

Continua depois da publicidade





O município monitora 494 casos ativos de Covid-19. São 441 pacientes em isolamento domiciliar e 53 internados em hospitais da cidade, sendo 23 de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e 30 em leitos de enfermaria.





A média móvel de novos casos confirmados nos últimos sete dias no município, conforme os boletins divulgados diariamente pela Saúde, é de 129,4 confirmações. Os dados informados neste sábado foram consolidados às 16h09.