Como enfrentar o estresse? Brasil está entre os 5 países mais afetados, diz relatório global

Especialista fala da importância de práticas saudáveis para promover o bem-estar e prevenir impactos negativos na saúde mental





O Relatório Global World Mental Health Day 2024, elaborado pelo Instituto Ipsos, trouxe um dado alarmante: o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, com 42% da população convivendo frequentemente com a condição. A pesquisa, feita com mais de 23.000 adultos em 31 países, ainda mostra que 54% dos brasileiros consideram a saúde mental o maior problema de saúde pública.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Esses números refletem um cenário que está alinhado à tendência global, em que 62% dos entrevistados de diferentes partes do mundo relataram ter passado por momentos de estresse tão intenso que afetaram sua rotina diária.





Impacto do estresse na saúde física e emocional

Publicidade





O estresse é uma resposta natural do organismo em situações de pressão ou incerteza. Desencadeia reações físicas e emocionais, como aumento da produção de adrenalina e cortisol, tensão muscular e elevação da atividade cardíaca.





Ainda que seja uma reação necessária em alguns contextos, quando a condição se torna crônica, pode levar a problemas graves, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até doenças físicas, como hipertensão, gastrite e arritmias.

Publicidade





Cuidar da saúde mental é essencial

Publicidade





Segundo Guilherme Góis, diretor médico da Cadmo – Grupo ViV Saúde Mental e Emocional, a adoção de estratégias terapêuticas baseadas em evidências é fundamental para atenuar os efeitos do estresse. “A implementação de rotinas que incluam atividades físicas regulares, técnicas de relaxamento, como mindfulness e meditação, e a reorganização das dinâmicas sociais e ocupacionais são essenciais para reduzir os níveis de estresse”, pontua.





O especialista também destaca a importância de uma higiene do sono adequada e de uma dieta equilibrada. “A privação de sono e a má qualidade nutricional estão diretamente relacionadas à exacerbação dos níveis de cortisol e à piora dos quadros de estresse. Portanto, práticas que melhorem a qualidade do sono e o consumo de alimentos ricos em nutrientes são essenciais para a homeostase mental e física”, detalha.

Publicidade





Outro ponto crucial para a redução dos impactos do estresse é buscar apoio profissional. O acompanhamento psicológico oferece não somente tratamento, mas prevenção, ajudando a identificar gatilhos e desenvolver estratégias eficazes para lidar com situações estressantes.





Com ações integradas e escolhas conscientes, é possível construir uma rotina mais saudável e enfrentar os desafios cotidianos com mais equilíbrio, promovendo um estilo de vida que prioriza o bem-estar físico e mental.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.