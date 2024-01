Conheça cinco maneiras de lidar com a enxaqueca no dia a dia

Doença está entre as complicações mais incapacitantes do mundo, conforme dados da OMS (Organização Mundial de Saúde)







A enxaqueca afeta aproximadamente 30 milhões de brasileiros, que diariamente precisam driblar os efeitos da patologia para conseguir seguir com as atividades cotidianas. De acordo com dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), ela está entre as complicações mais incapacitantes do mundo e, em 31% dos portadores, provoca grande impacto negativo na qualidade de vida, nas relações, no trabalho e no lazer.

Lidar com a enxaqueca no dia a dia pode ser desafiador, no entanto, há algumas estratégias que podem ajudar a minimizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.





1) Conheça o corpo

De acordo com a dra. Jackeline Barbosa, Vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, o primeiro passo para evitar as crises é conhecer o próprio organismo. “Fique atento aos hábitos alimentares, atividades e ocasiões que acompanham as crises de dor de cabeça para identificar possíveis fatores que, em você, desencadeiam a dor. Desta maneira, será possível evitar esses disparadores, limitando as chances de uma nova crise”, diz.





2) Alimentação

“Alimentos ricos em magnésio, como nozes, sementes de abóbora e girassol, além de legumes verdes, como espinafre e couve, e grãos integrais, podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e reduzir a excitação nervosa, podendo ser benéficos para quem sofre de enxaqueca”, explica.





A especialista ressalta ainda que outra indicação são os alimentos ricos em ômega-3, encontrados em peixes, como salmão e sardinha, chia, linhaça e nozes, que possuem ação anti-inflamatória e ajudam a aliviar a dor associada à enxaqueca.

3) Estilo de vida





Fatores emocionais, como estresse excessivo, ansiedade, depressão e mudanças de humor, estão ligados à enxaqueca. Gatilhos ambientais também influenciam, como luzes intensas, ruídos altos, odores fortes e mudanças climáticas. “Pequenos hábitos do dia a dia devem ter uma atenção especial para se evitar a dor. É muito importante manter uma rotina com alimentação balanceada, sono regular e hidratação”, aponta a médica.

4) Sono





É necessário manter uma rotina de sono regular, garantindo uma quantidade adequada de horas de sono. "Desenvolva uma rotina para a hora de dormir, definindo horários para um sono regular e evitando hábitos estimulantes, como uso de eletrônicos e consumo de cafeína", comenta.





5) Atividade física





Ter uma rotina regular de atividade física contribui para uma melhor saúde física e mental; entretanto, durante a crise de enxaqueca, é recomendado evitar exercícios intensos. Opte por técnicas de relaxamento, como meditação e ioga, por exemplo.