Covid-19: quase 6 milhões de paranaenses ainda não tomaram segunda dose de reforço da vacina

Segundo dados do Vacinômetro Nacional, do Ministério da Saúde, de janeiro a agosto deste ano, somentes 719 mil vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no Paraná. Trata-se de uma redução de mais de 91% quando comparado ao mesmo período em 2022, de 8.580.396 aplicações. Mesmo levando em conta que a maioria absoluta da população está imunizada, a popular quarta dose ainda alcança público bem abaixo do esperado: quase 6 milhões de paranaenses não tomaram a segunda dose de reforço contra a doença.





A Sesa (secretaria de Estado da Saúde) alerta para a importância da continuidade da imunização contra o vírus SARS-CoV-2, para aumentar a proteção e evitar o agravamento da doença em caso de infecção. “Precisamos retomar o hábito de se vacinar. Sabemos que durante toda a pandemia fomos bombardeados com fake news e desinformação, e que por este motivo muitas pessoas deixaram de se vacinar, mas a eficácia e segurança desses imunizantes é comprovada”, frisa o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com o secretário, mais de 214 mil doses somente da bivalente contra a Covid-19 estão disponíveis no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) e nas 22 Regionais de Saúde para distribuição. Há ainda um quantitativo considerável nos estoques dos municípios, permitindo que as pessoas procurem a vacina perto de suas casas.





Conforme o Vacinômetro, só 1.596.371 vacinas bivalentes foram aplicadas no Paraná. A população de 60 a 69 anos foi a que mais procurou uma unidade de saúde. Menos de 200 mil jovens de 20 a 29 anos tomaram essa dose. Ela é elencada para todas as pessoas as pessoas acima de 18 anos – e para mais de 12 anos em alguns casos, como imunocromprometidos.

“Contamos com o apoio da população para que atualizem o esquema proposto pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), só assim manteremos a estabilidade no número de casos”, pontua o secretário. "Ainda que haja queda na procura, observada em todo o território nacional, o Paraná registra quase 30 milhões de imunizantes contra o vírus da Covid-19 aplicados desde janeiro de 2021, colocando o Estado como o 5º do País com o maior número de doses administradas. Podemos melhorar ainda mais esses números".





MOVIMENTO NACIONAL





A lembrança da vacinação contra a Covid-19 é importante às vésperas da campanha de multivacinação do Ministério da Saúde, que será de 14 a 28 de outubro no Paraná, sendo 21 o Dia D de mobilização. A ideia do movimento é unir estados e municípios para reforçar a cobertura vacinal de todos os imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização, além de campanhas vigentes (Covid-19 e Influenza).