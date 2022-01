Depois de quase 2 meses, Arapongas volta a registrar óbito em decorrência de Covid-19

Quase dois meses depois, Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) voltou a registrar morte em decorência do novo coronavírus. Segundo boletim divulgado pelo município nesta quarta-feira (12), ocorreu no dia 06/01: uma mulher, 72, com comorbidades, internada no dia 29/12, coletado exame em 05/01, com resultado positivo divulgado em 09/01. O último óbito havia sido registrado há 58 dias, no dia 12 novembro.

O informe da secretaria Municipal de Saúde somou mais 263 novos casos e 24 registros de curados.

Neste momento, o município totaliza 24.205 casos, dos quais 576 vieram a óbito, 660 ainda estão com a doença e 22.969 já estão curados (94,9%). Ao todo, já foram realizados 89.085 testes.





Entre os resultados dos testes públicos e privados, feitos no município, foram divulgados 687 resultados negativos nesta data e 356 aguardam resultados.

No dia 09/01 foram 86 casos positivos.

No dia 10/01 foram 83 casos positivos.

No dia 11/01 foram 50 casos positivos.

No dia 12/01 foram 44 casos positivos.





Entre os casos registrados estão 160 mulheres com as respectivas idades: 04, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 13, 14, 14, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 36, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 55, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 58, 59, 60, 60, 60, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 74, 74, 75, 76, 76 e 84 anos.





E mais 103 homens com as respectivas idades: 03 meses, 03, 04, 07, 09, 11, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 41, 43, 43, 43, 43, 44, 45, 48, 48, 49, 51, 51, 51, 52, 54, 54, 56, 57, 57, 58, 59, 63, 63, 65, 66, 67, 69, 69, 77, 79, 83 e 87 anos.





Entre os pacientes residentes em Arapongas com Covid-19, o município não possui pacientes internados em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tem 01 paciente internado em leito de enfermaria.